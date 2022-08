Covid-19 Case in India: भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट के बाद आज बुधवार को इसमें एक बार फिर उछाल देखा गया. देश में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना के दस हजार से ज्यादा नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बुधवार को ये जानकारी दी.Also Read - Covid-19 Third Wave: देश में कोविड की तीसरी लहर नहीं आएगी, अगर ये दो काम करें भारतवासी- IIMS चीफ बोले

इसने बताया कि पिछले एक दिन में देश में कोविड-19 के 10,649 नए मामलों की पुष्टि हुई है. इतने समय में 10,677 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं. मंत्रालय ने बताया कि नए मामलों के साथ देश में एक्टिव केस की संख्या अब 96,442 है.

