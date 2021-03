Covid 19 Vaccination: देश में फिलहाल Covid 19 Vaccination का दूसरा चरण चल रहा है. ऐसे में कई राज्यों की सरकारों द्वारा मांग की जा रही थी कि वैक्सीन प्राप्त करने वालों की आयु में छूट दी जाए. ऐसे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा बड़ा ऐलान किया गया है. उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल के बाद से 45 वर्ष से अधिक की आयु वाले लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी. Also Read - Gujarat: सूरत में एक दिन में 34 ऑटोरिक्शा ड्राइवर कोरोना वायरस से संक्रमित निकले

बता दें कि फिलहाल दूसरे चरण में 60 वर्ष से अधिक की आयु वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है. साथ ही उन लोगों को भी वैक्सीन दी जा रही है जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक है लेकिन साथ ही वे गंभीर बीमारी के मरीज हैं. ऐसे में उन लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है. Also Read - Mumbai में बढ़ती Covid-19 महामारी के बीच 7 रेहड़ी-पटरी वाले कोरोना वायरस से संक्रमित मिले

बता दें कि देश में कोरोना वायरस के दूसरे फेज के शुरुआत के साथ ही कई राज्यों में इसके भयानक परिणाम दिखने लगे हैं. ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए यह चिंता का विषय बन चुका है. इस बाबत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा टीकाकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही गई है. बता दें कि लंबे समय से राज्य सरकारों और आम नागरिकों की मांग है कि कोरोना वैक्सीन के डोज को प्राप्त करने की आयु को कम किया जाए. Also Read - Lockdown Again or Not? क्या केंद्र सरकार लॉकडाउन पर कर रही विचार, जानें प्रकाश जावड़ेकर का जवाब

बता दें कि वैक्सीन प्राप्त करने के लिए आपको Covin Portal पर रजिस्टर करना होगा. वैक्सीन को प्राप्त करने के लिए आप आरोग्य सेतु ऐप पर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके बाद आप अपने हिसाब से टीकाकरण की तारीख और कोविड सेंटर को चुन सकते हैं.