Coronavirus Cases Today in India: देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इस बीच ओमिक्रॉन के मामले भी देश में तेजी से बढ़ रहे हैं. कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के मामलों बीते 24 घंटे में और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस बाबत ताजा आंकड़ें जारी हो चुके हैं. पिछले 24 घंटे में 22,775 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं. वहीं 406 लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई है. कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Covid 19 New Variant) के कुल 1431 मामले सामने आ चुके हैं. हालांकि इस बीच 15-18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड 19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज से शुरू हो रहा है.

आज से रजिस्ट्रेशन शुरू

15-18 वर्ष के बच्चों को कोविड 19 वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन ऐप (CoWin Vaccination Registration) पर आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के लिए वॉकइन और ऑनलाइन दोनों ही प्रकार से रजिस्ट्रेशन के विकल्प मौजूद हैं. 3 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा. आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

सरकारी दिशानिर्देश के मुताबिक अपने आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए ऐप पर स्लॉट की बुकिंग की जा सकती है. कोविन प्लैटफॉर्म के प्रमुख डॉ. आरएस शर्मा ने पहले कहा था कि आधार और अन्य राष्ट्रीय पहचान प6ों के अलावा, बच्चे रजिस्ट्रेशन के लिए अपने 10वीं क्लास के आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. बता दें कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बच्चों को वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को संबोधित किया था.

हेल्थकेयर-फ्रंटलाइन वर्कर्स को 10 जनवरी से मिलेगी डोज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि बच्चों के अलावा हेल्थकेयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को एहतियात के तौर पर बूस्टर डोज लगाई जाएगी.