Covid 19 Vaccine: भारत में आज से यानी 21 जून से कोविड 19 टीकाकरण अभियान नये चरण में प्रवेश कर रहा है. ऐसे में अब से 18 वर्ष से अधिक की आयु वाले लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त में टीकाकरण उपलब्ध कराया जाएगा. Co-Win पर पूर्व पंजीकरण अनिवाप्य नहीं रहेगी. बता दें कि कोरोना के इस नए चरण में प्रतिदिन 50 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है. बता दें कि वर्तमान में टीकाकरण की संख्या प्रतिदिन 40 लाख है. Also Read - Unlock In UP: यूपी में आज से खुले सभी मॉल्स और रेस्टोरेंट, लेकिन नियमों का पालन करना है अनिवार्य, देखें नई गाइडलाइंस

सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए 25 प्रतिशत टीके की खरीद को सुनिश्चित कर निजी सेक्टर को इस चरण का हिस्सा बनाने की शुरुआत की है. लेकिन निजी सेक्टर इसके लिए अतिरिक्च ओवरचार्ज नहीं कर सकेंगे. क्योंकि वैक्सीनों की कीमत पहले ही तय की जा चुकी है. कोविन पोर्टल पर अब लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए पहले से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगा. बावजूद सभी टीकाकरण को कोविन पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा. Also Read - Delhi Unlock News: दिल्‍ली में कल से बार, रेस्‍टोरेंट 50 फीसदी क्षमता से खुलेंगे, पार्क, गार्डेन, गोल्फ क्लब भी

सरकारी अस्पताल में में अगर आप जा रहे हैं तो बता दें कि आपका टीकाकरण नि:शुल्क होगा. वहीं कोविन पोर्ट पर आपको पूर्व पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है. क्योंकि सरकार द्वारा आज से ऑन स्पॉट पंजीकरण की सुविधा दी जा रही है. वहीं अगर आप निजी अस्पताल में जा रहे हैं तो आपको कोविन पर पूर्व पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है. लेकिन कोवैक्सीन के लिए 1,140 रुपये, कोविशील्ड के लिए 790 रुपये, स्पुतनिक v के लिए 1,145 रुपये का भुगतान करना होगा. बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा टीकाओं के अधिकतम मूल्य को तय कर दिया गया है. Also Read - UP Locdown Unlock: यूपी में कल से हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे, मार्केट, रेस्‍टोरेंट्स, मॉल, नाइट कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट

टीकाकरण प्रमाणपत्र का सत्यापन

– बता दें कि बीते दिनों वैक्सीन घोटाले के कई मामले सामने आ चुके हैं. ऐसे में कोरोना वैक्सीन प्रमाणपत्र की सत्यता की जांच आवश्यक है.

– इसके लिए आपको verify.cowin.gov.in पर जाना होगा. यहां क्यूआर कोड स्कैन करने का विकल्प होगा.

– उस बटन पर क्लिक करें आपको एक नोटिफिकेश अपने डिवाइस में कैमरे को चालू करने कि लिए मिलेगी.

– आपको मिले प्रमाणपत्र पर कैमरे को क्यूआर कोड की ओर स्कैन करें.

– वैक्सीन प्रमाणपत्र सत्यापन के बाद यहां नाम, उम्र, प्रमाण पत्र आईडी इत्यादि दिखाई देगा. अगर आपका प्रमाणपत्र नकली है तो आपको प्रमाणपत्र अमान्य का मैसेज दिखेगा.