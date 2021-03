COVID-19 Vaccine Drive: कोविड वैक्सीनेशन की दूसरे चरण की शुरुआत 1 मार्च से हुई. दूसरे फेज के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह उन शीर्ष नेताओं में शामिल हो गए, जिन्होंने कोरोना वायरस टीके (Covid Vaccine) की पहली खुराक ली. इसके साथ-साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विदेशमंत्री एस जयशंकर, असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और NCP अध्यक्ष शरद पवार ने भी टीके लगवाए. Also Read - PM मोदी के बाद गृह मंत्री Amit Shah ने भी लगवाई कोरोना वैक्सीन, मेदांता के डॉक्टरों ने लगाया टीका

देश ने स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड-19 के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर लगे कर्मियों के लिए 16 जनवरी से शुरू टीकाकरण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया. राजस्थान, तमिलनाडु और पंजाब के राज्यपालों ने भी टीके लगवाए. साथ ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी टीका लगवाया. Also Read - Prime Minister Narendra Modi ने Anupam Kher को क्यों लिखा है पत्र? जानिए क्या है वजह, आप भी कहेंगे...

Took my first dose of the COVID-19 vaccine at AIIMS. Also Read - Corona Vaccination 2nd Phase 1 March: आज से आप भी ले सकते हैं Corona Vaccine, जानिए जरूरी बातें...

Remarkable how our doctors and scientists have worked in quick time to strengthen the global fight against COVID-19.

I appeal to all those who are eligible to take the vaccine. Together, let us make India COVID-19 free! pic.twitter.com/5z5cvAoMrv

— Narendra Modi (@narendramodi) March 1, 2021