Covid 19 Vaccine India News: भारत सहित दुनिया भर में कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन का इंतजार हो रहा है. अकेले भारत में एक लाख से अधिक लोगों की कोरोना से संक्रमित होने की वजह से मौत हो चुकी है जबकि अभी तक 65 लाख से अधिक लोग इसके संक्रमण का शिकार हो चुके हैं. आज संडे संवाद कार्यक्रम के जरिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन पर विस्तार से बात की.

भारत में कोरोना वैक्सीन के आने के बारे में उन्होंने कहा कि देश में कोरोना वैक्सीन पर वैज्ञानिकों की उच्च स्तरीय टीम लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि देश में कोरोना की वैक्सीन जुलाई 2021 तक आ सकती है. उन्होंने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक देश में कोरोना वैक्सीन के पहली खेप में 400 से 500 मिलियन खुराक आ सकती है.

There is a high-level expert body going into all aspects of vaccines. Our rough estimate and the target would be to receive and utilise 400 to 500 million doses covering approximately 25 crore people by July 2021: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan in his 'Sunday Samvaad' https://t.co/05gmMzzAq1

