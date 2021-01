COVID-19 Vaccine, Coronavirus Vaccine, Vaccine Dry Run Latest news: देश के 33 राज्‍यों के 763 जिलों में आज शुक्रवार को कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के खिलाफ टीकाकरण की तैयारी का पूर्वाभ्‍यास (Dry Run) का दूसरा चरण आज शुक्रवार को शुरू होने जा रहा है. चेन्नई में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में आज होने वाले ड्राई रन की तैयारियों का जायज़ा लिया है. Also Read - Covid 19 के टीकाकरण से पहले देश में ड्राई रन, 736 जिलों में एक साथ होगा लागू

इस अभ्यास यानि ड्राई रन (Dry Run) में राज्य, जिला, प्रखंड और अस्पताल स्तर के अधिकारियों को कोविड​​-19 टीकाकरण के सभी पहलुओं से भी अवगत कराया जाएगा. इस ड्राई रन का मकसद वास्तविक टीकाकरण कार्यक्रम का अभ्यास करना है ताकि जल्‍द से टीकाकरण की पूरी तैयारी की जा सके. Also Read - COVID-19 संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा देश में एक करोड़ के पार, 20 हजार से ज्‍यादा नए केस

चेन्नई में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में आज होने वाले ड्राई रन की तैयारियों का जायज़ा लिया है. Also Read - अन्य देशों को कोविड-19 टीके की आपूर्ति के दौरान श्रीलंका को प्राथमिकता देगा भारत: गोटबाया राजपक्षे

Chennai: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan visits Rajiv Gandhi Government General Hospital to review the dry run for administering #COVID19 vaccine #TamilNadu pic.twitter.com/cur0niPI7n

— ANI (@ANI) January 8, 2021