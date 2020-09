Covid-19 Vaccine Latest Updates: भारत में बेकाबू हो चुके कोरोना वायरस (Coronavirus) से 60 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं वहीं, अब तक 95 हजार से ज्यादा की मौत हो चुकी है. कोरोना वैक्सीन (Covid Vaccine) को लेकर भी वैज्ञानिक जुटे हुए हैं. भारत में तीन-तीन वैक्सीन पर रिसर्च जारी है. इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि 2021 की पहली तिमाही के भीतर कोरोना वायरस की वैक्सीन (Coronavirus Vaccine) देश में उपलब्ध होगी. Also Read - क्या हवा के जरिये भी फैल सकता है Coronavirus? कितनी देर तक वायरस की रहती है मौजूदगी? नए रिसर्च में...

Research to develop a vaccine is being done expeditiously. There're at least 3 viable such vaccine candidates that are in the phase of clinical trials right now in the country. We're hopeful that within 1st quarter of 2021 it will be available: H Vardhan, Union Health Minister https://t.co/lW6A5BmsO4

