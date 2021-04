Covid-19 Vaccine Latest Update: कोरोना वायरस से फैली महामारी को मात देने के लिए पूरे देश में टीकाकरण का अभियान जारी है. दो चरणों में चल रहे वैक्सीनेशन के अभियान बाद अब एक मई से इस अभियान को नई रफ्तार मिलने जा रही है. एक मई से कोरोना टीकाकरण का महाभियान शुरू हो रहा है जिसमें 18 साल से अधिक उम्र वाले हर व्यक्ति के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा. टीकाकरण के इस महाभियान के लिए जहां आज शाम चार बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान के साथ ही छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा जैसे कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी का मसला उठाया है, वहीं कुछ जगहों पर तो आज ही वैक्सीनेशन रोकना भी पड़ा है. Also Read - Covid-19 Care Tips: हो गए कोरोना पॉजिटिव या दिख रहे हैं लक्षण, तो घबराएं नहीं, रोज सुबह खाली पेट पीएं ये एक चीज, जल्द होने लगेगी रिकवरी

ऐसे में हर जगह वैक्सीनेशन होना मुश्किल दिख रहा है. वहीं, केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकारों के पास एक करोड़ से अधिक वैक्सीन उपलब्ध है और वैक्सीनेशन एक मई से होना है.

राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने कही ये बात…

राजस्थान के स्वास्थ्यमंत्री ने कहा है कि हमारे राज्य में 18 से 45 साल के आयुवर्ग के 3 करोड़ 25 लाख लोग हैं, हमने 3 करोड़ 75 लाख वैक्सीन की डोज का ऑर्डर दिया है. लेकिन कहा गया है कि 15 मई से पहले वैक्सीन की सप्लाई नहीं हो सकती. ऐसे में हम कैसे वैक्सीनेशन करवाएं.

There are 3.25 cr people in the state b/w 18-45 yrs of age. So we’ll need 7 cr doses of vaccine. Our officers spoke to SII,they’d booked 3.75 cr doses. SII told them that they won’t be able to supply till May 15 what Centre ordered,how can they supply to us?: Rajasthan Health Min pic.twitter.com/IVW1V4SbMN

वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है. इसमें केंद्र ने कहा है कि वैक्सीन के स्टॉक का इस्तेमाल इस तरह से किया जाए, ताकि18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन की नई सप्लाई मिल सके. जो सप्लाई सीधे राज्यों को मिल रही है, उसका इस्तेमाल 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए करें.

महाराष्ट्र के स्वास्थ्यमंत्री ने दी ये जानकारी…

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि 18 साल से ज्यादा के करीब 5 करोड़ लोग हैं हमारे राज्य में जिनका टीकाकरण एक मई से शुरू हो रहा है. ऐसे में हमें 12 करोड़ वैक्सीन का डोज चाहिए. हमने सीरम इंस्टीच्यूट और भारत बायोटेक दोनों कंपनियों को इस बारे में लिखकर बताया है.

We have over 5 cr people in the state who are 18 years of age & above & for this (vaccination from May 1) we need 12 cr vaccines…We’ve written to Serum Institute of India & Bharat Biotech too about our demands for vaccines for people above 18: Maharashtra Health Min

(27.04) pic.twitter.com/EVkFhHfsO8

