Covid-19 Vaccine News on 16 September 2020: कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर हर रोज अपडेट खबरें आ रही हैं. इस कड़ी में अमेरिका में कोरोना की वैक्सीन विकसित कर रही एक बड़ी कंपनी ने कहा है कि उसने भारत की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के साथ समझौता किया है. इसके बाद वह साल में कोरोना वैक्सीन की दो अरब डोज बनाने में सक्षम हो गई है. इस बारे में समाचार एजेंसी रायटर के हवाले से हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने एक रिपोर्ट छापी है.

दरअसल, अमेरिका की प्रमुख दवा निर्माता कंपनी Novavax Inc ने कोरोना का वैक्सीन बनाया है. इस वैक्सीन का ट्रायल अंतिम स्टेज है. इस वैक्सीन के उत्पादन के लिए Novavax Inc ने भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट (Serum Institute) के साथ समझौता किया है. Serum Institute दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है. इसको लेकर अगस्त में समझौता हुआ था. इसके मुताबिक Serum Institute अमेरिकी कंपनी Novavax Inc के लिए हर साल वैक्सीन का एक अरब डोज बनाएगी.

अभी तक के परीक्षण में Novavax Inc के वैक्सीन को काफी कारगर माना जा रहा है. इस वैक्सीन से इंसान के शरीर में उच्च स्तर का एंटीबॉडी डेवलप हो रहा है. कंपनी की योजना अंतिम चरण का ट्रायल कुछ ही दिनों में शुरू करने की है.

पिछले माह Novavax Inc ने कहा था कि वह अगले साल के शुरू में अपनी वैक्सीन का छह करोड़ डोज ब्रिटेन को देगी. कंपनी अमेरिका को भी वैक्सीन की 10 करोड़ डोज की आपूर्ति योजना पर काम कर रही है. अमेरिका की सरकार ने पहले ही इस संभावित वैक्सीन के लिए कंपनी को 1.6 अरब डॉलर की राशि दे चुकी है.