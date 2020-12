COVID-19 Vaccine Latest Updates: देश में जारी कोरोना संकट के बीच इसके वैक्सीन (Coronavirus Vaccine) को लेकर तमाम तरह के परीक्षण किए जा रहे हैं. उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कोरोना की कोई कोई कारगर और सुरक्षित वैक्सीन (Covid Vaccine) आएगी. इस बीच मीडिया रिपोर्ट में किये जा रहे उस दावे को सरकार ने खारिज कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute Covid Vaccine) के ‘कोविशील्ड’ (Covishield) और भारत बायोटेक (Bharat Biotech) की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति नहीं मिली है. Also Read - Corona Vaccine: भारत के लिए कोरोना वैक्सीन का खास वर्जन बना रही है PFizer, जानें दूसरी वैक्सीन से क्या है अलग

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बयान जारी कर कहा, ‘सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के इमरजेंसी कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिलने वाली मीडिया रिपोर्ट फेक है.’

बता दें कि सूत्रों ने जानकारी दी थी कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) की एक्‍सपर्ट कमेटी को आज फाइजर (Pfizer), सीरम इंस्‍टीट्यूट (Serum Institute of India) और भारत बायोटेक के आवेदनों पर आज विचार करना था.

एक दिन पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया था कि अगले एक-दो हफ्ते में वैक्सीन के कुछ कैंडिडेट्स को लाइसेंस मिल सकता है. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात के संकेत दिये थे कि अब जल्द ही कोरोना की वैक्सीन आने वाली है.

Some of the vaccine candidates may get licensed in the next few weeks: Rajesh Bhushan, Secretary, Union Health Ministry https://t.co/QSn08WqjBF

— ANI (@ANI) December 8, 2020