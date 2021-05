Covid-19 Vaccines, Covid-19, India, AIIMS, AIIMS Director, Dr Randeep Guleria, News: देश में कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी के खिलाफ जंग के लिए अभी ज्‍यादा से ज्‍यादा वैक्‍सीन की जरूरत है और इनकी मांग भी है. एम्‍स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने आज शनिवार को देश में कोविड-19 रोधी वैक्‍सीन की भरपूर उपलब्‍धता को लेकर संभावना जताई है. एम्‍स डॉयरेक्‍टर डॉ. गुलेरिया ने कहा, लगभग 2 महीने के समय में बड़ी मात्रा में टीके उपलब्ध हो जाएंगे क्योंकि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपने विनिर्माण संयंत्र खोलना शुरू कर देंगी. अधिक मात्रा में वैक्सीन के डोज उपलब्ध होंगे. हम बाहर से भी वैक्सीन मंगवाएंगे. Also Read - COVID19-Situation: PM मोदी ने कोविड की स्थिति और वैक्‍सीनेशन को लेकर की हाईलेविल मीटिंग

एम्‍स निदेशक डॉ. गुलेरिया ने कहा, कोविशील्ड, कोवैक्सिन, स्पुतनिक का निर्माण भारत में अधिक से अधिक विनिर्माण संयंत्रों द्वारा किया जाएगा. स्पुतनिक ने कई कंपनियों के साथ करार किया है. भारत में कंपनियों के निर्माण के लिए नए प्‍लांट्स भारत बायोटेक और एसआईआई द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं. जुलाई-अगस्त तक हमारे पास बड़ी संख्या खुराक उपलब्ध होगी.

Vaccines will be available in large amounts probably in about 2 months' time as companies that are making vaccines will start opening up their manufacturing plants, there'll be more vaccine doses available. We'll get vaccines from outside too: Dr Randeep Guleria, AIIMS Director pic.twitter.com/yfnTtmNai6

