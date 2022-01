Covid-19: देश में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) जारी है. इस दौरान लगातार 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना का नया वेरिएंट ओमीक्रोन (Omicron) अब देश में कम्युनिटी स्तर पर फैल गया है. अब ज्यादातर मामले ओमीक्रोन संक्रमितों के ही सामने आ रहे हैं. कोरोना का यह नया वेरिएंट देश में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट (Delta Variant) को रिप्लेस करता जा रहा है. इस बीच सरकारी सूत्रों का कहना है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर में 15 फरवरी तक मामलों में कमी आ जाएगी.Also Read - Coronavirus Cases in India: एक दिन में 3.06 लाख लोग हुए संक्रमित, पॉजिटिविटी रेट में हुई बढ़ोत्तरी

देश भर में कोविड (Covid) संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. हालांकि, कुछ राज्यों और महानगरों में तीसरी लहर कुछ कमजोर पड़ती दिख रही है. स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम कर रहा है. देश की 74 फीसद एडल्ट पॉपुलेशन पूरी तरह से वैक्सीनेटिड (Vaccination) हो चुकी है. यानी 74 फीसद लोग दोनों वैक्सीन लगवा चुके हैं.

हालांकि, कोरोना की तीसरी लहर में वैक्सीन लगवा चुके लोग भी संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ रहे. वैक्सीन लगी होने के कारण तीसरी लहर का असर कम ही देखने को मिला है. इसके बावजूद सरकार ने बुजुर्गों, फ्रंट लाइन वर्कर, बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए तीसरी ऐहतियाती खुराक (Booster Dose) का विकल्प दे दिया है.