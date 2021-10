Covid has entered endemic phase in India: कोरोना (Covid-19) की दो लहरों ने देश में लाखों लोगों की जान ले ली और अन्य करोड़ों लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया या घर पर ही इलाज के लिए मजबूर कर दिया. विशेषज्ञों की मानें तो भारत में कोरोना अब अपने अंत (endemic stage of covid 19 in india) की ओर बढ़ रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान हालात को देखते हुए कोविड-19 की तीसरी लहर (Covid 3rd Wave) आने की आशंका बहुत कम है. क्योंकि SARS-CoV-2 वायरस के अब डेल्टा और उससे उत्पन्न वेरियंट ही फैल रहे हैं और हफ्ते दर हफ्ते संक्रमितों की संख्या कम हो रही है.Also Read - Coronavirus cases In India: एक दिन में 14,623 लोग हुए संक्रमित, 197 लोगों की हुई मौत

क्रिश्चन मेडिकल कॉलेज (वेल्लोर) के रिटायर्ड प्रोफेसर और क्लिनिकल वायरोलॉजी व माइक्रोबायलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. टी जैकब जॉन का कहना है, 'हमें फिलहाल तीसरी लहर के बारे में भूल जाना चाहिए. अगर तीसरी लहर आती भी है तो यह अगले साल के मध्य या अंत में आएगी.'

महाराष्ट्र सरकार के कोविड टास्क फोर्स में शामिल डॉ. शशांक जोशी कहते हैं, 'कोई भी व्यक्ति तीसरी लहर कब आएगी इसको लेकर भविष्यवाणी नहीं कर सकता. यदि कोई नया वैरिएंटा आता है तो फिर तीसरी लहर की आशंका को नकारा नहीं जा सकता है.'

डॉ. जॉन ने बताया कि यदि साप्ताहिक तौर पर कोविड के मामलों की औसत देखें तो यह पिछले 16 हफ्तों से लगातार 50 हजार से नीचे बनी हुई है. यही नहीं 9 अक्टूबर से लगातार 20 हजार से कम नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं. डॉ. जॉन आईसीएमआर के सेंटर ऑफ एडवांस रिसर्च इन वायरोलॉजी के पूर्व निदेशक भी हैं. उन्होंने मंगलवार को हुई एक ऑनलाइन बातचीत ‘क्या अब पैंडेमिक खत्म हो चुका है?’ में अपना यह आकलन पेश किया. उन्होंने वायरस की संक्रामक क्षमता के आधार पर अपना यह आकलन दिया. आशंका है कि पहली लहर में 45 करोड़ और दूसरी लहर में 830 करोड़ लोगों के संक्रमित हो चुके हैं.

डॉ. जॉन कहते हैं, विकसित देशों के मुकाबले भारत का टीकाकरण अभियान अच्छा नहीं है. हम कह सकते हैं कि हम एंडेमिक स्टेज में पहुंच गए हैं, लेकिन इसका कारण टीकाकरण नहीं, बल्कि नैचुरल इंफेक्शन है. एंडेमिक स्टेज में पहुंचने का यह मतलब नहीं है कि कोविड खत्म हो चुका है. हम लंबे समय से इस एंडेमिक स्टेज में हैं.

डॉ. जोशी ने कहा, ‘कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पिछले कई महीनों से प्रतिदिन 300-500 नए मामले आ रहे हैं और वहां पर टीकाकरण भी हो चुका है. इसका मतलब है कि वह क्षेत्र कोविड के अंत की ओर बढ़ रहा है.’