Covid News: देशभर में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के मामलों में तेज उछाल आया है. अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है. एक बार फिर एंबुलेंस (Ambulance) का सायरन पिछले कई महीनों की शांति को तोड़ता दिख रहा है. इससे आपको पिछले साल अप्रैल-मई-जून (Second Wave of Corona) की याद आ रही होगी, जब कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने तहलका मचाया था. उस समय एक के बाद एक लाखों लोग बीमार पड़े और लाखों लोगों की मौत भी हो गई थी. लेकिन इस बार आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओमीक्रोन वेरिएंट (Omicron) भले ही ज्यादा संक्रामक हो, यह तेजी से फैल रहा हो, लेकिन इसके गंभीर मामले कम ही सामने आ रहे हैं. अब तक की रिसर्च के अनुसार इससे गंभीर संक्रमण और मृत्यु का खतरा कम है.

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद हों या चेन्नई, बेंगलुरू और पुणे सभी जगह अस्पतालों में एक बार फिर मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है. अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मरीजों में कोरोना के बेहद हल्के लक्षण देखे जा रहे हैं. कुछ गिने-चुने मरीजों को ही वेंटीलेटर या ऑक्सीजन सपोर्ट (Oxygen Support) की जरूरत पड़ रही है.

बात करें दिल्ली की तो यहां के लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल (LNJP Hospital) को दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व किया हुआ है. नवंबर के अंत में इस अस्पताल में सिर्फ 10 कोरोना मरीज थे, जो अब बढ़कर 70 तक पहुंच गए हैं. दिल्ली सरकार ने 50 से ज्यादा वेड वाले सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम को निर्देश दिया है कि वे अपने यहां 40 फीसद बेड को कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखें. बता दें कि पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी ऐसा ही किया गया था.

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ओमीक्रोन वेरिएंट का गढ़ बन गई है. मुंबई के अस्पतालों में मंगलवार तक 834 मरीज भर्ती थे. शहर में दैनिक संक्रमण के मामलों में 68 फीसद तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. बीएमसी के अनुसार मुंबई के अस्पतालों मेंं कुल 35 हजार बेड हैं, जिसमें से सिर्फ 15 फीसद भी भरे हैं.

अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार चेन्नई के अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी तीन गुना बढ़ चुकी है. 3 दिसंबर को जहां शहर में कोविड के सिर्फ 507 मरीज अस्पतालों में भर्ती थे, वहीं 3 जनवरी तक यह संख्या 1754 पहुंच गई. 4 जनवरी को यह संख्या 1931 पहुंच गई. इस समय पूरे तमिलनाडु में मौजूद अस्पताल बेड में से 14 फीसद भरे हुए हैं, जबकि एक महीने पहले सिर्फ 4 फीसद बेड पर ही मरीज थे.

भले नोएडा और गुरुग्राम हों, पुणे हो या अहमदाबाद और कोलकाता, हर जगह कोविड मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है. लेकिन संतोषजनक बात यह है कि अब तक गंभीर संक्रमण के मामले कम ही सामने आए हैं और ज्यादातर मरीजों में संक्रमण के मामूली लक्षण दिख रहे हैं और वे जल्दी ठीक भी हो रहे हैं. ऑक्सीजन या वेंटीलेटर सपोर्ट की आवश्यकता भी कम ही मरीजों को पड़ रही है.