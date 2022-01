Covid-19: नई दिल्ली: देश कोरोना वायरस और इसके वेरियंट ओमीक्रोन के तेज संक्रमण के बीच केंद्र सरकार के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल और गुजरात चिंता वाले राज्यों के रूप में उभर रहे हैं. साथ ही केंद्र ने कहा कि भारत में करीब 300 जिलों में कोरोना वायरस के लिए नमूनों की जांच में साप्ताहिक संक्रमण दर 5 प्रतिशत है.Also Read - COVID 19: Maharashtra कैबिनेट का फैसला, स्‍कूल बसों का 100% वाहन टैक्‍स माफ, मराठी साइन बोर्ड अनिवार्य

