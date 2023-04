Coronavirus Update: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पुड्डुचेरी में पाबंदियों की शुरुआत, इन जगहों पर मास्क जरूरी; जानें गाइडलाइंस

Coronavirus Update: देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर तेजी आई है. कई राज्यों में रोजाना दर्ज किये जाने वाले केस में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है. कई जगहों पर मास्क को भी अनिवार्य (Mask Mandatory) किया गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) ने शुक्रवार को कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लेकर राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ अहम बैठक की. इन सबके बीच पुड्डुचेरी में कोरोना पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

“Wearing of masks in public places is mandatory in Puducherry,” says District Collector E.Vallavan, amid the Covid-19 surge in the country. pic.twitter.com/QBQKB9FF3y — ANI (@ANI) April 7, 2023