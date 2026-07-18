क्या फिर पैर पसारने लगा कोरोना? आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी कोविड के मामले आये सामने- जानिये 10 दिनों में कितने बढ़े केस

भारत में लगभग तीन साल तक पूरी तरह शांत रहने के बाद कोरोना वायरस (Covid-19) ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिया है. हाल ही में आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस की वापसी की खबर के बाद, अब महाराष्ट्र में भी पिछले 10 दिनों के भीतर कोविड मामलों में अचानक तेजी दर्ज की गई है। राहत की बात यह है कि ये सभी मामले बेहद हल्के हैं और महाराष्ट्र में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है. हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह किसी नई कोविड लहर की शुरुआत नहीं है, बल्कि वायरस अब वातावरण में एक सामान्य मौसमी फ्लू की तरह ढल चुका है.
ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश भर में 1 जुलाई 2026 के बाद से अब तक कोविड के 339 मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें सबसे आगे केरल और कर्नाटक हैं, लेकिन हाल ही में आंध्र प्रदेश के कडप्पा, गुंटूर और विशाखापत्तनम में 12 मामलों ने चिंता बढ़ा दी थी. वहां अन्य बीमारियों जैसे शुगर, बीपी, किडनी रोग से पीड़ित 4 कोरोना मरीजों की मौत भी दर्ज हुई. आंध्र प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में भी ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है. महाराष्ट्र में साल 2026 में अब तक कोविड-19 के कुल 48 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं. शुरुआत में ये मामले बेहद सीमित थे, जनवरी में केवल 3, फरवरी में 1, और जून में 11 मामले सामने आए. लेकिन जुलाई महीने के शुरुआती 10-15 दिनों के भीतर ही अचानक 21 मामले दर्ज किए जा चुके हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, वर्तमान में सक्रिय वेरिएंट के लक्षण पूर्व के ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी काफी हल्के हैं. पीड़ित मरीजों में मुख्य रूप से ये लक्षण और समस्याएं देखी जा रही हैं:
ये लक्षण आमतौर पर 3 से 5 दिनों तक रहते हैं. कई मरीज ऐसे भी हैं जो अस्पताल में किसी दूसरी बीमारी के इलाज या सर्जरी के लिए भर्ती हुए थे और प्रोटोकॉल के तहत की गई स्क्रीनिंग में वे कोविड पॉजिटिव पाए गए.
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