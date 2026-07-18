क्या फिर पैर पसारने लगा कोरोना? आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी कोविड के मामले आये सामने- जानिये 10 दिनों में कितने बढ़े केस

Maharashtra Covid cases 2026: आंध्र प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में भी कोविड के मामलों में तेजी देखी जा रही है. पिछले 10 दिनों में अचानक बढ़े इन मामलों ने चिंता तो बढ़ाई है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि यह कोई नई लहर नहीं बल्कि मौसमी फ्लू की तरह है. जानिए क्या है पूरी रिपोर्ट और क्या हैं इसके नए लक्षण...

Written by: Satyam Kumar
Published: July 18, 2026, 11:11 AM IST
Maharashtra covid case
कोविड के केस बढ़े
  • आंध्र प्रदेश में कोरोना के 12 नए मामले और 4 मरीजों की मौत के बाद अब महाराष्ट्र में भी अचानक मामलों में तेजी आई है.
  • महाराष्ट्र में साल 2026 में अब तक कोरोना के कुल 48 मामले सामने आए हैं, जिनमें से अकेले जुलाई महीने के शुरुआती दिनों में ही 21 नए मामले दर्ज किए गए हैं.
  • मरीजों में मुख्य रूप से सूखी या बलगम वाली खांसी, हल्का बुखार, गले में खराश और तेज थकान जैसे लक्षण मिल रहे हैं, जो 3 से 5 दिनों में खुद ठीक हो रहे हैं.
  • अधिकतर मामलों का पता सीधे कोविड टेस्ट से नहीं, बल्कि अस्पतालों में अन्य बीमारियों की जांच या सर्जरी से पहले होने वाले प्री-ऑपरेटिव टेस्ट के दौरान चल रहा है.

भारत में लगभग तीन साल तक पूरी तरह शांत रहने के बाद कोरोना वायरस (Covid-19) ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिया है. हाल ही में आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस की वापसी की खबर के बाद, अब महाराष्ट्र में भी पिछले 10 दिनों के भीतर कोविड मामलों में अचानक तेजी दर्ज की गई है। राहत की बात यह है कि ये सभी मामले बेहद हल्के हैं और महाराष्ट्र में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है. हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह किसी नई कोविड लहर की शुरुआत नहीं है, बल्कि वायरस अब वातावरण में एक सामान्य मौसमी फ्लू की तरह ढल चुका है.

आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ सिलसिला

ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश भर में 1 जुलाई 2026 के बाद से अब तक कोविड के 339 मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें सबसे आगे केरल और कर्नाटक हैं, लेकिन हाल ही में आंध्र प्रदेश के कडप्पा, गुंटूर और विशाखापत्तनम में 12 मामलों ने चिंता बढ़ा दी थी. वहां अन्य बीमारियों जैसे शुगर, बीपी, किडनी रोग से पीड़ित 4 कोरोना मरीजों की मौत भी दर्ज हुई. आंध्र प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में भी ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है. महाराष्ट्र में साल 2026 में अब तक कोविड-19 के कुल 48 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं. शुरुआत में ये मामले बेहद सीमित थे, जनवरी में केवल 3, फरवरी में 1, और जून में 11 मामले सामने आए. लेकिन जुलाई महीने के शुरुआती 10-15 दिनों के भीतर ही अचानक 21 मामले दर्ज किए जा चुके हैं.

और पढ़ें: फिर डराने लगा कोरोना! इस राज्य में 12 नए केस, 4 मौतों ने बढ़ाई चिंता, जानिए कितनी गंभीर है स्थिति

क्या हैं कोरोना के नए लक्षण?

रिपोर्ट के मुताबिक, वर्तमान में सक्रिय वेरिएंट के लक्षण पूर्व के ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी काफी हल्के हैं. पीड़ित मरीजों में मुख्य रूप से ये लक्षण और समस्याएं देखी जा रही हैं:

  • लगातार सूखी या बलगम वाली खांसी आना
  • हल्का या मध्यम बुखार
  • गले में खराश और निगलने में दर्द होना
  • शरीर टूटना और अत्यधिक थकान महसूस होना

ये लक्षण आमतौर पर 3 से 5 दिनों तक रहते हैं. कई मरीज ऐसे भी हैं जो अस्पताल में किसी दूसरी बीमारी के इलाज या सर्जरी के लिए भर्ती हुए थे और प्रोटोकॉल के तहत की गई स्क्रीनिंग में वे कोविड पॉजिटिव पाए गए.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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