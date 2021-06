COVID Third Wave in India: भारत में कोरोना की दूसरी लहर जैसे-जैसे धीमी पड़ रही है वैसे ही अब तीसरी लहर की भी आशंका जताई जाने लगी है. जी हां, भारत में अगले 6-8 हफ्तों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर (COVID-19 3rd Wave) की दस्तक हो सकती है. ये जानकारी एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया (Dr Randeep Guleria) ने दी. उन्होंने कहा कि तीसरी लहर से ‘बचा नहीं जा सकता’. उन्होंने कहा कि इसे रोकना संभव नहीं है और तीसरी लहर आएगी ही. गौरतलब है कि दूसरी लहर के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के बाद अब देश के कई हिस्सों में अनलॉक (Unlock) की प्रक्रिया जारी है. Also Read - क्या कोरोना की संभावित तीसरी लहर में ज्यादा प्रभावित होंगे बच्चे? जानें नए सर्वे में क्या आया सामने...

डॉ. रणदीप गुलेरिया ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि कहा, 'अब जब हमने अनलॉकिंग शुरू कर दी है, तो फिर से कोविड संबंधी व्यवहार की कमी देखी जा रही है. ऐसा नहीं लग रहा कि हमने पहली और दूसरी लहर के बीच क्या हुआ, इससे कुछ सीखा है. फिर से भीड़ जुटनी शुरू हो गई है.'

उन्होंने कहा कि लोग एक साथ मिल रहे हैं. लेकिन ऐसा अगले 6 से 8 हफ्तों में हो सकता है… या शायद इसमें थोड़ा और समय भी लग सकता है.' उन्होंने कहा, 'यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे कोविड संबंधी व्यवहार को निभा रहे हैं और भीड़ से बच रहे हैं.'

तीसरी लहर की आहट की आशंका व्यक्त करने के साथ ही डॉ गुलेरिया ने कहा कि देश की मुख्य चुनौती एक बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन करके ज्यादा लोगों को कवर करना है और कोविशील्ड वैक्सीन का गैप को बढ़ाना सही है, क्योंकि इससे ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता है.