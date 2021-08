Covid Vaccination Drive: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे-धीरे कम हो रहा है. इन सबके बीच कोरोना के खिलाफ जंग ने भी रफ्तार पकड़ ली है. देश में शुक्रवार को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जो एक रिकॉर्ड है. देश में पहली बार इतनी ज्यादा संख्या में लोगों का टीकाकरण किया गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी.Also Read - भारत में ड्रोन ऑपरेशन के नियम आसान हुए, PM मोदी ने कहा- ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत

पीएम नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, ‘आज रिकार्ड टीकाकरण हुआ. एक करोड़ का आंकड़ा पार करना महत्वपूर्ण उपलब्धि है. जो लोग टीके लगवा रहे हैं और जो इस टीकाकरण अभियान को सफल बना रहे हैं उन्हें बधाइयां.’ Also Read - Covid Vaccination Drive: भारत में कोरोना टीके की अब तक 60 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं: सरकार

Record vaccination numbers today!

Crossing 1 crore is a momentous feat. Kudos to those getting vaccinated and those making the vaccination drive a success.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 27, 2021