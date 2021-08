Corona Vaccine Update: भारत में अब विदेशी नागरिक भी कोरोना का टीका लगवा सकेंगे. केंद्र सरकार ने भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को COVID वैक्सीन लेने के लिए CoWin APP पर पंजीकृत होने की अनुमति देने का फैसला किया है. स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को CoWin पर रजिस्ट्रेशन के दौरान पहचान के लिए अपने पासपोर्ट नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं. पोर्टल पर पंजीकृत होने के बाग उन्हें टीकाकरण के लिए एक स्लॉट मिल जाएगा.Also Read - CoWIN Global Conclave का आज होगा आगाज, पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक रह रहे हैं. इनमें से ज्यादातर लोग महानगरों में ही रहते हैं. इन क्षेत्रों में ज्यादा जनसंख्या घनत्व की वजह से कोरोना संक्रमण के फैलने की संभावना ज्यादा है.

Health Ministry has decided to allow foreign nationals residing in India to get registered on CoWin portal to take COVID vaccine. They can use their passport as ID for registration on CoWIN. Once they're registered on this portal, they'll get a slot for vaccination: Govt of India pic.twitter.com/f9djEZTxoE

