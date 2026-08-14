कोविड वैक्सीन की डिटेल, बैंक खातों का ब्योरा और जाति भी बतानी होगी, जनगणना के लिए सरकार ने जारी किये 40 सवाल

Census 2027 Questionnaire: जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत 17 अगस्त से होगी. सबसे पहले इसे लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बर्फीले क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा. देश के दूसरे हिस्सों में यह फरवरी 2027 से शुरू होगा.

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Census 2027 Questionnaire: जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत 17 अगस्त से होगी. (AI Photo)

Census 2027 Questionnaire: केंद्र सरकार ने शुक्रवार (अगस्त, 14, 2026) जनगणना 2027 के दूसरे चरण के लिए 40 सवालों को अधिसूचित कर दिया है. इस बार जनगणना में लोगों से उनकी जाति की जानकारी भी ली जाएगी. स्वतंत्र भारत में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के अलावा पहली बार सभी जातियों की गणना की जाएगी. इससे देश में जातियों की मौजूदा सामाजिक और जनसांख्यिकीय स्थिति का आंकड़ा भी सामने आएगा. जनगणना के प्रश्नपत्र में सवाल नंबर 10 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जाति से जुड़ी जानकारी मांगी गई है. भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने जनगणना 2027 के दौरान अधिकारियों द्वारा पूछे जाने वाले सवालों को अधिसूचित किया है. इस बार जनगणना का दायरा पहले की तुलना में काफी व्यापक रखा गया है. इसमें आधार नंबर, मोबाइल नंबर, वोटर आईडी, बैंक खातों की संख्या और कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध होने पर दर्ज की जाएगी.

कब से होगी जनगणना की शुरुआत?

जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत 17 अगस्त से होगी. सबसे पहले इसे लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बर्फीले क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा. इन इलाकों में मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बाकी देश से पहले यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी. देश के अन्य हिस्सों में जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा. गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत अधिकारियों को अपने निर्धारित क्षेत्रों में रहने वाले हर व्यक्ति से संबंधित जानकारी जुटाने का अधिकार होगा.

पूछे जाएंगे क्या-क्या सवाल?

इस बार लोगों से नाम, उम्र, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पति या पत्नी का नाम, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति या जनजाति और माता-पिता से जुड़ी जानकारी भी ली जाएगी. इसके अलावा शिक्षा और कौशल से संबंधित सवाल भी होंगे. इनमें साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, शिक्षण संस्थान में पढ़ाई और व्यक्ति की उच्चतम शैक्षणिक योग्यता जैसी जानकारियां शामिल हैं. मातृभाषा और दूसरी भाषाओं की जानकारी भी दर्ज की जाएगी.

क्या है आपका व्यवसाय?

रोजगार से जुड़ी जानकारी भी जनगणना का हिस्सा होगी. लोगों से पूछा जाएगा कि उन्होंने पिछले साल काम किया या नहीं? उनका व्यवसाय क्या है? वे किस उद्योग या सेवा क्षेत्र में काम करते हैं और वे किस श्रेणी के कर्मचारी हैं? नौकरी की तलाश कर रहे लोगों की जानकारी के साथ काम की जगह तक आने-जाने से जुड़ा विवरण भी लिया जाएगा. इसके अलावा प्रवास यानी माइग्रेशन से जुड़ी जानकारी भी जुटाई जाएगी. इसमें जन्म स्थान, पिछला निवास स्थान, वर्तमान जगह पर आने का कारण और यहां कितने समय से रह रहे हैं जैसी जानकारी भी शामिल होंगी. स्थायी आवासीय पते का विवरण भी दर्ज किया जाएगा.

बैंक खातों की भी देनी होगी डिटेल्स

विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या अलग रह रही महिलाओं से उनके बच्चों की संख्या और अब तक जीवित जन्मे बच्चों की जानकारी ली जाएगी. कुछ मामलों में पिछले एक साल में हुए जन्म की जानकारी भी मांगी जाएगी. जनगणना में कोविड-19 वैक्सीन कहां लगवाई गई? कितने बैंक खाते हैं और मोबाइल नंबर, आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस जैसी जानकारी भी उपलब्ध होने पर दर्ज की जाएगी.

पूछे जाएंगे कौन-कौन से सवाल?