Covid Vaccine in India: देश में कोरोना वयारस से अब तक एक लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. इसी बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह वायरस कितना ज्यादा खतरनाक है. कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली एम्स (Delhi AIIMS) प्रमुख डॉ. रणदीप गुलेरिया (Randeep Guleria) ने एक राहत देने वाली बड़ी बात कही है. कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine in India) के इंतजार के बीच एम्स प्रमुख ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन नए साल यानी 2021 के शुरुआत में ही आ जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दवा आने के बाद इतनी बड़ी संख्या में एक साथ लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराना एक चुनौतीपूर्ण काम होगा. उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं वैक्सीन की पहली खुराक सभी के लिए पूरी हो सके. Also Read - कोरोना के टीके को लेकर आई बुरी खबर, अभी एक साल और लग सकता है..!

इडिया टुडे हेल्थगिरी अवार्ड 2020 प्रोग्राम में उन्होंने यह बात कही. डॉ. गुलेरिया ने कहा कि कोरोना वायरस वैक्सीन भारत में कब तक आएगी इस बारे में ठीक प्रकार से कुछ भी कह पाना अभी मुश्किल है लेकिन इस बात की उम्मीद जताई जा सकती है कि 2021 के शुरुआती महीनों में कोविड की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी. Also Read - Coronavirus Vaccine Update: कोरोना वैक्सीन पर जल्द मिलेगी खुशखबरी, सरकार ने राज्यों को लिखा पत्र, वैक्सीन बांटने की तैयारी शुरू!

उन्होंने कहा कि किसी भी वैक्सीन का निर्माण के लिए कई चरण होते हैं. ठीक उसी प्रकार कोरोना वैक्सीन के लिए भी वैज्ञानिक उन चरणों को फॉलो कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वैक्सीन निर्माण में कई फैक्टर्स काम करते हैं लेकिन विश्व भर के वैज्ञानिक जिस रणनीति के साथ वैक्सीन के निर्माण में कार्य कर रहे हैं वह कारगर होती है तो जल्द ही बाजार में वैक्सीन आ जाएगी. Also Read - SSR Case: AIIMS ने CBI को दिया अपना मेडिकोलीगल ओपिनियन, मीडिया की अटकलों की पुष्टि नहीं

वैक्सीन को लेकर डॉ. गुलेरिया ने कहा कि जितना मुश्किल काम वैक्सीन बनाना है उनता ही मुश्किल काम आगे इसे वितरित करना भी होगा. उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं जब पहली खेप भारत में आए तो यह सभी को मिल जाए क्योंकि यहां काफी बड़ी आबादी है. उन्होंने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर ही कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी.