Corona Vaccine Latest Updates In India: देश में कोरोना का कहर जारी है. भारत में कोरोना वाययस से 71 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं वहीं, 1 लाख 9 हजार से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है. वहीं, दुनियाभर में कोरोना के कहर से 10 लाख 76 हजार से ज्यादा लोंगों की अब तक मौत हो चुकी है और 3 करोड़ 74 लाख से ज्यादा लोग COVID-19 संक्रमण के शिकार हुए हैं. कोरोना वायरस की प्रमाणिक वैक्सीन (Corona Vaccine) के लिए अभी भी शोध जारी है. हालांकि रूस ने कोरोना की वैक्सीन (Covid Vaccine) बनाने का दावा किया है. भारत में भी तीन वैक्सीन परीक्षण के दौर में हैं. इस बीच कोरोना की वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी जानकारी दी है.

We're expecting that early next year we should have vaccine in the country from maybe more than one source. Our expert groups are formulating strategies to plan on how to roll out the distribution of the vaccine in the country: Union Health Min during Group of Ministers meeting

