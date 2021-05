Covid-19 Vaccine Registration Online on cowin.gov.in: कोरोना टीका पंजीकरण के लिए बनाए कोविन पोर्टल (CoWin Portal) पर लोगों की परेशानी दूर करने के लिए इसमें एक नया फीचर जोड़ा गया है. दरअसल कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि वैक्सीन की डोज लिए बिना ही पोर्टल पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट (Vaccination Certificate) जनरेट हो गया. इसमें अब सुधार किया गया है. अब किसी ने भी कोविन पोर्टल पर पंजीकरण किया है और टीकाकरण के लिए स्लॉट चुन लिया है, उसे चार अंकों एक सुरक्षा कोड मिलेगा. खुद को सत्यापित करने के लिए ये कोड वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखाना होगा. Also Read - Full Lockdown in India: देश के 150 जिलों में लग सकता है लॉकडाउन, पहली बार एक दिन में 3293 मौत

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (Ministry of Health and Family Welfare) ने इस संबंध में एक बयान भी जारी किया है. इसने बताया कि ऐसे कुछ उदाहरण संज्ञान में आए हैं जिसमें लोगों ने कोविन पोर्टल के जरिए टीकाकरण के लिए अपॉइंटमेंट लिया था. वो तय समय पर टीका लगवाने नहीं गए, मगर फिर भी उन्हें एसएमएस के जरिए बताया गया कि उन्होंने कोरोना टीके की एक खुराक ले ली है.

अब समस्या से निजात पाने के लिए कोविन पोर्टल में शनिवार से नया फीचर जुड़ जाएगा. जिसमें लाभार्थी को चार अंकों का सुरक्षा कोड मिलेगा. सरकार ने बयान में कहा कि वेरिफिकेशन के बाद अगर लाभार्थी टीका लगवाने के योग्य पाया जाता है तो वैक्सीन की खुराक लेने से पहले टीका सेंटर पर चार अंकों के कोड के लिए पूछा जाएगा. इसके बाद टीकारण की सही स्थिति को रिकॉर्ड करने के लिए कोविन पोर्टल पर इसे दर्ज करेगा.