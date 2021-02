Covid Vaccine Registration for Senior Citizens: एक मार्च यानी आज से कोरोना वायरस (Corona Virus) के खात्मे के लिए वैक्सीन लगाए जाने का दूसरे चरण का अभियान शुरू हो रहा है. इस बार अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन (Corona Virus) लगाए जाने की शुरुआत होगी. इस चरण में कोरोना वैक्सीन 45 और 60 वर्ष से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जानी है. इसके लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत एक मार्च को करा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन एक मार्च सुबह नौ बजे से शुरू हो जाएगा. कोरोना वायरस का टीका लगवाने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. सरकारी अस्पतालों में तो कोरोना का टीका मुफ्त लगेगा, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में टीका लगवाने के लिए चार्ज देना होगा. इस दूसरे चरण में 45 साल से अधिक से ऐसे लोगों का टीकाकरण होगा, जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं. इसके साथ ही 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगेगा. Also Read - इस राज्य में फिर लॉकडाउन, सरकार ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए उठाया ये कदम

इस तरह कराएं रजिस्ट्रेशन (Registration for Corona Vaccination)

इस बार अगर टीका लगवाना है तो पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके लिए चार ऑप्शन हैं. पहला ऑप्शन ये है कि कोविन 2.0 पोर्टल (CO-Win 2.0 portal) है. इस पोर्टल पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. आरोग्य सेतु एप में इस वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है. आरोग्य सेतु एप से इस वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. इसके साथ ही एक और दूसरा ऑप्शन है. आप सीधे आधिकारिक वेबसाइट COWIN.GOV.IN पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के लिए तीसरा ऑप्शन भी उपलब्ध है. आप अपने आसपास के किसी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. 60 से ज्यादा उम्र वाले लोगों के चौथा ऑप्शन भी है. ऐसे लोग फोन से भी रजिस्‍ट्रेशन करा सकते हैं. इसके लिए कॉल सेंटर का नंबर 1507 डायल करना होगा. और ज़रूरी जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

ये है रजिस्ट्रेशन का तरीका (How to Register for Corona Vaccination)

अगर आप टीका लगवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए CO-Win ऐप या वेबसाइट पर विजिट करें. यहाँ अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, इसके बाद आपके इसी मोबाइल नंबर एक OTP आएगा. इस OTP को दर्ज कर अपना अकाउंट बनाएं, इसके बाद आपको अपने नाम, उम्र, लिंग सहित कुछ और जानकारी देनी होगी. आधार या वोटर आईडी या एक फोटो पहचान पत्र भी अपलोड करना होगा. अब आपको किस सेंटर पर टीका लगवाना है और किस तारीख को लगवाना है, ये दर्ज करना होगा. इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जायेगा. अगर आप 45 साल से ज्‍यादा की उम्र के हैं और को-मॉर्बिडिटी है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा.

60 से ऊपर के लोगों के लिए ऐसे किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है, लेकिन 45-60 आयुवर्ग के जो लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा. इस कैटेगरी में 20 बीमारियों को चिन्हित किया गया है. उन्हें आधार कार्ड के माध्यम से अपनी पहचान को मान्य करना होगा.

10,000 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लगेगा टीका (Corona Vaccination Centers)

एक मार्च से शुरू हो रहे इस दूसरे चरण के कोरोना वैक्सीनेशन के लिए दस हज़ार केंद्र बनाए गए हैं. ये सभी केंद्र सरकारी होंगे. जो लोग सरकारी केन्द्रों पर टीका लगवाएंगे, उनसे कोई फीस नहीं लगेगी. जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में टीका लगवाने के लिए रुपए देने होंगे. 20 हज़ार प्राइवेट होस्पिटल इसके लिए चिन्हित किए गए हैं. प्राइवेट हॉस्पिटल में टीका लगवाने के एवज में 250 रुपए चुकाने होंगे.