Covid Vaccine To Be Allowed In Workplaces: देश में खतरनाक तरीके से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच केंद्र सरकार वैक्सीनेशन में और तेजी लाने जा रही है. इसी क्रम में अब ऑफिसों में भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जा सकेगी. ऐसा 11 अप्रैल से किया जाएगा. इसके लिए जरूरी है कि किसी ऑफिस में कम से कम 100 लोग हों जो वैक्सीन लगवाना चाहते हों. हालांकि केंद्र सरकार ने अब भी वैक्सीनेशन के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा 45 साल ही रखी है. केंद्र ने इस बारे में राज्यों से तैयारी करने को कहा है.

कोरोना की वैक्सीन लगाने की उम्र सीमा घटाने की व्यापक स्तर पर मांग चल रही है. लेकिन सरकार ने इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना के इस दूसरे चरण में युवा और बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. ऐसे में 18 साल से ऊपर के सभी सभी वयस्कों को टीका लगाने की मांग की जा रही है.

ऑफिसों में कोरोना की वैक्सीन लगाने के बारे में स्वास्थ्य सचिव की ओर से पत्र लिखा गया है. इसमें लिखा गया है कि कोरोना टीकाकरण को विस्तार देने के लिए निजी और सरकारी दफ्तरों में वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा सकता है. इसके साथ ध्यान रखना होगा कि इन ऑफिसों में कम से कम 100 लोग ऐसे हों जो टीका लगवाना चाहते हों.

पिछले सप्ताह दिल्ली सहित देश के अलग-अलग राज्यों में टीकाकरण में तेजी लाने के लिए 24 घंटे टीका लगाया जा रहा है.

हालांकि अब कई राज्यों ने केंद्र सरकार से वैक्सीन की कमी की शिकायत की है. महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि उसके कई जिलों में कोरोना की वैक्सीन के डोज खत्म हो गए हैं.