Covid Vaccine Update: भारत में कोरोना से जंग और तेज होने वाली है. कोरोना से जंग के लिए भारत को एक और नया 'हथियार' मिलने जा रहा है. भारत के औषधि महानियंत्रक (Drugs Controller General of India) यानी DCGI ने रूस की सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट वैक्सीन (Sputnik Light Vaccine) के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया (Dr Mansukh Mandaviya) ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है.

डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा, 'DCGI ने भारत में सिंगल-डोज स्पुतनिक लाइट COVID-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी है. यह देश का 9वां COVID वैक्सीन है. यह महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई को और मजबूत करेगा.

