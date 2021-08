Covid Vaccine Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने शुक्रवार को कहा कि कोराना महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई ने शुक्रवार को उस समय नई ऊंचाई हासिल कर ली जब देश ने टीकाकरण के मामले में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. प्रधानमंत्री का यह बयान उस वक्त आया जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना रोधी टीकों की खुराक देने के मामले में भारत ने 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. शुकवार को भारत में 43.29 लाख टीकों की खुराक दी गई.Also Read - Corona Vaccine: कोविशील्ड, कोवैक्सीन टीकों की मासिक उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना- सरकार

प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, 'कोविड-1 के खिलाफ भारत की लड़ाई में भारत ने आज एक नया मुकाम हासिल किया और उसने 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. इस संख्या को आगे बढ़ाते हुए हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे नागरिकों को 'सबको टीका, मुफ्त टीका कार्यक्रम के तहत' इसका लाभ मिले.

India’s fight against COVID-19 receives a strong impetus. Vaccination numbers cross the 50 crore mark. We hope to build on these numbers and ensure our citizens are vaccinated under #SabkoVaccineMuftVaccine movement.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 6, 2021