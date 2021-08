Covid Vaccine Update: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि कोविड-रोधी टीके के परीक्षण में हिस्सा लेने वाले लोगों को ‘को-विन’ पोर्टल के जरिए डिजिटल प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसे परीक्षण में शामिल प्रतिभागियों से को-विन पोर्टल के माध्यम से प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं.Also Read - स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने WHO की मुख्य वैज्ञानिक से की मुलाकात, Covaxin की मंजूरी पर हुई चर्चा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा, ‘एक स्वागत योग्य पहल के तहत अब कोविशील्ड और कौवैक्सिन के नैदानिक ​​​​परीक्षण में हिस्सा लेने वालों को डिजिटल कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र को-विन के जरिए जारी किए जाएंगे. राष्ट्र कोविड-19 टीका अनुसंधान एवं उपचार में उनके योगदान एवं प्रतिबद्धता के लिए आभारी है.’ Also Read - Corona Vaccine: भारत में अब विदेशी नागरिक भी लगवा सकेंगे कोरोना वैक्सीन, बस करना होगा यह काम

The participants can download their individual certificates through Co-WIN Portal, Aarogya Setu, Digilocker or the UMANG Application. (2/2)

— Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) August 23, 2021