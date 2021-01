Coronavirus Vaccine Updates: भारत में कोरोना की दो वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत के वैक्सीनेशन की तैयारियों जोरों से चल रही हैं. अलग-अलग राज्यों में इसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, देश के सभी जिलों में कोरोना वैक्सीन का दूसरा ड्राई रन शुक्रवार 8 जनवरी को होगा. Also Read - Coronavirus Vaccine Updates: कोरोना वैक्सीन को लेकर आपके मन में भी है सवाल, जानें सभी जवाब?

Ahead of vaccine roll out, second dry run to take place on January 8 in all districts of the country.

