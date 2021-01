Coronavirus Vaccine Updates: भारत के औषधि नियामक ने रविवार को सीरम इंस्टीट्यूट (Serum Institute) और भारत बायोटेक (Bharat Biotech) की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है. अब जल्द ही देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए टीकाकरण शुरू हो जाएगा. वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं और सपा नेता अखिलेश यादव ने इसे लेकर सवाल उठाए. वैक्सीन को लेकर उठे सवाल के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुद मोर्चा संभाला और करारा जवाब दिया. Also Read - Vaccine Updates: AIIMS निदेशक बोले- Bharat Biotech की 'कोवैक्सीन' का बैकअप के रूप में हो सकता है इस्तेमाल

मालूम हो कि कांग्रेस नेताओं शशि थरूर और जयराम रमेश और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि इमरजेंसी उपयोग के लिए अनुमोदित किए जाने से पहले 'Covaxin' में वैक्सीन की प्रभावशीलता दिखाने के लिए प्रभावकारिता डेटा की कमी थी. थरूर ने कहा कि कोवैक्सीन का अभी तक चरण 3 परीक्षण पूरा नहीं हुआ है. मंजूरी समय से पहले है और खतरनाक हो सकती है. डॉ. हर्षवर्धन कृपया स्पष्ट करें. इसका परीक्षण पूरा होने तक इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए.'

Disgraceful for anyone to politicise such a critical issue. Also Read - सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा- देश में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए हम पूरी तरह तैयार

Sh @ShashiTharoor, Sh @yadavakhilesh & Sh @Jairam_Ramesh don't try to discredit well laid out science-backed protocols followed for approving #COVID19vaccines

Wake up & realise you are only discrediting yourselves !

— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) January 3, 2021