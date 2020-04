नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड-19 के मामलों की संख्या बुधवार को 1637 पहुंच गयी, वहीं इस महामारी से मौत का आंकड़ा 38 हो गया. भारत में पिछले 12 घंटे में कोविड 19 के 240 मामले बढ़ गए हैं. Also Read - COVID-19: सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों के साथ IPL 2020 के आयोजन को तैयार फ्रेंचाइजी

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय ने बुधवार को कहा, पिछले 12 घंटे में कोविड 19 के 240 मामले बढ़ गए हैं. भारत में कोरोना वायरस से पॉजिटिव केसों की संख्‍या बढ़कर 1637 हो गई है. इनमें 1466 सक्रिय हैं, जबकि 133 लोग ठीक होकर डिस्‍चार्ज किए जा चुके हैं या उन्‍हें स्‍थानंतरित किया गया है और 38 लोगों की मौत हो चुकी है.

मंत्रालय ने बताया कि 1466 कोरोना वायरस संक्रमितों का इलाज चल रहा है, वहीं 132 लोग या तो ठीक हो गए हैं या उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गयी है. एक रोगी दूसरे देश जा चुका है.

