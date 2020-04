नई दिल्‍ली: कांग्रेस के सीनियर नेता अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता की भूमिका में अक्‍सर केंद्र की सत्‍तारूढ़ मोदी सरकार को अलग-अलग मौकों पर निशाना साधने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी के बीच सोमवार को उनके तेवर एकदम अलग दिखाई दिए. कांग्रेस सांसद चौधरी ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि हिंदुस्‍तान के एक मॉडल कंट्री बनने की संभावना है. हिंदुस्‍तान ग्‍लोबर लीडर बनेगा और

हिंदुस्‍तान ग्‍लोबली लीड करेगा.

कांग्रेस के सीनियर नेता चौधरी ने सोमवार को ये बात तब कही, जब न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मीडियाकर्मी ने भारत में कोरोना वायरस से हुई मौतों की संख्‍या गिनाते हुए उनकी प्रतिक्रिया चाही.

कांग्रेस सांसद चौधरी ने कहा, फिर भी हमारे हिंदुस्‍तान में 123 करोड़ जहां आबादी है फिर भी हम जरूर कहेंगे हिंदुस्‍तान की सरकार, हिंदुस्‍तान के राज्‍य की सरकार, हमारे जो डॉक्‍टर्स, हमारे सारे प्रतिष्‍ठान बड़े अच्‍छा काम किए हैं, नहीं तो हम अमेरिका को देखते हैं, यूरोप को देखते हैं, तो पता चलता है कि हम लोग उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं. अगले दिन ये हिंदुस्‍तान एक मॉडल कंट्री की हैसियत से उभरने की बड़ी संभावना पैदा हो चुकी है.

#WATCH Centre,state govts&doctors have done good work to fight COVID19. Now,when we look at US&Europe,we know we have progressed. In coming days,there is a huge possibility of India emerging as a model country if we continue to take concrete steps to fight COVID19: AR Chowdhury pic.twitter.com/2TwvpVa4hg

