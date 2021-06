भारत में कोविड-19 के एक दिन में 54,069 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,00,82,778 हो गई. वहीं, 1,321 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 3,91,981 हो गई और सक्रिय मामलों की कुल संख्या 6,27,057 हो गई है. अब जब कोरोना के मामले कम हो रहे, तब डब्‍ल्‍यूएचओ ने कोरोना के सबसे अधिक संक्रामक रूप डेल्‍टा वारियंट के 85 देशों में पाए जाने की बात कही है. बता दें कि मध्‍य प्रदेश के उज्‍जैन में डेल्‍टा के दो मरीजों में से एक की कल मौत हो गई है. Also Read - Bangladesh tour of Zimbabwe, 2021: कोरोना के बीच बांग्लादेश करेगा जिम्बाब्वे का दौरा, यहां जानिए पूरा शेड्यूल

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा कि दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.91% है, दैनिक पॉजिटिविटी रेट लगातार 17वें दिन 5% से कम है. Also Read - WTC Final, IND vs NZ: गजब संयोग! न्यूजीलैंड ने अब तक 2 बार जीता ICC टूर्नामेंट, दोनों बार India से छीनी ट्रॉफी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा आज गुरुवार को सुबह 8 बजे अपडेट आंकड़ों के मुताबिक, भारत में COVID19 के 54,069 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,00,82,778 हुई. 1,321 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 3,91,981 हो गई है. 68,885 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,90,63,740 हुई. देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 6,27,057 है. Also Read - COVID-19 Second Wave: ट्रैवेल ऑपरेटरों के लिए कोविड की दूसरी लहर ने पलटाव मार्ग को रोक दिया

कुल केस (Total cases): 3,00,82,778

सक्रिय मामले (Active cases) : 6,27,057

कुल ठीक हुए (Total recoveries): 2,90,63,740

मौतों का आंकड़ा ( Death toll): 3,91,981

कुल वैक्‍सीनेशन (Total vaccination): 30,16,26,028

India reports 54,069 new #COVID19 cases, 68,885 recoveries and 1,321 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 3,00,82,778

Active cases: 6,27,057

Total recoveries: 2,90,63,740

Death toll: 3,91,981

Total vaccination: 30,16,26,028 pic.twitter.com/E1e2791qP8

— ANI (@ANI) June 24, 2021