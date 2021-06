देश में कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच नए मामलों में लगातार कमी जारी है. भारत में 81 दिन बाद COVID19-19 के नए मामले 60 हजार

नीचे आए हैं. भारत में (COVID19 cases in India) आज रविवार को 58,419 (new COVID19 cases) और 1576 मौतें (deaths)दर्ज की

गईं है. देश में अब 7,29,243 सक्रिय मामले हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में 81 दिनों बाद 60,000 से कम नए मामले दर्ज हुए हैं. रिकवरी रेट बढ़कर 96.27% हो गया है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.22% है.

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के द्वारा आज सुबह 8 बजे अपडेट आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में भारत में 58,419 नए COVID19 मामले (81 दिनों के बाद

60,000 से कम) दर्ज हुए हैं और संक्रमण से ठीक हुए 87,619 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है और 1576 मौतें हुई हैं.

India reports 58,419 new #COVID19 cases (less than 60,000 after 81 days), 87,619 discharges & 1576 deaths in last 24 hrs as per Health Ministry

Total cases: 2,98,81,965

Total discharges: 2,87,66,009

Death toll: 3,86,713

Active cases: 7,29,243

Vaccination: 27,66,93,572 pic.twitter.com/MGYvftewvj

— ANI (@ANI) June 20, 2021