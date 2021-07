COVID-19 Cases Update: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण की तीसरी लहर (Third wave) उठती हुई सी नजर आ रही है. भारत में लगातार चौथे दिन COVID-19 के सक्र‍िय मरीजों की संख्‍या में बढ़ोतरी दर्ज हुई है. आज शनिवार यानि 31 जुलाई को एक्टिव मरीजों की संख्‍या 4,08,920 हो गई है, जबकि कल शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण का 4,05,155 लोगों का इलाज चल रहा था. देश में आज कोविड-19 के 41,649 नए केस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 593 लोगों की मौत हो गई है. देश में सबसे अधिक केस केरल से रहे हैं. कल तक वहां लगातार चार दिन से 20 हजार से अधिक नए केस आ रहे हैं, वहीं महाराष्‍ट्र में भी कल भी 6 हजार से अधिक संक्रमण के मामले सामने आए.Also Read - मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्‍नर परमबीर समेत 28 लोगों के खिलाफ अवैध वसूली समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के मुताबिक, आज सुबह 8:00 बजे कोरोना संक्रमण के 41,649 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 37,291 संक्रमित स्‍वास्‍थ हुए हैं और 593 लोगों की मौत हो गई है. Also Read - चीन में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा, बीजिंग समेत कई शहरों में तेजी से फैल रहा डेल्टा वेरिएंट

41,649 नए केस दर्ज होने के बाद अब कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 3,16,13,993 केस हो गए हैं. 37,291 मरीजों के ठीक होने से अब तक स्‍वास्‍थ होने वाले लोगों की संख्‍या बढ़कर 3,07,81,263 हो गई है. पिछले 24 घंटे में 593 और मौतें दर्ज होने से कुल मृतकों की संख्‍या 4,23,810 हो गई है. Also Read - केंद्र ने वंचितों, भिखारियों के लिए विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित करने को कहा, राज्यों को लिखा खत

India reports 41,649 new #COVID19 cases, 37,291 recoveries, and 593 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry

Total cases: 3,16,13,993

Active cases: 4,08,920

Total recoveries: 3,07,81,263

Death toll: 4,23,810

Total vaccination: 46,15,18,479 pic.twitter.com/ZwC3fUVTu4

— ANI (@ANI) July 31, 2021