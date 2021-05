COVID-19, Corona Cases, Coronavirus Cases, India, Corona Pandemic, COVID19, News: देश में कोरोना वायरस संक्रमण की तेज लहर में आंकड़ों के मुताबिक, आज शनिवार को कुछ राहत दिख रही है. पिछले 24 घंटे में भारत में COVID19 के 3,26,098 नए मामले आए हैं और बीते कुछ दिनों से 4 हजार से ज्‍यादा हर दिन चल रहे मौतों का आंकड़ा आज नीचे होकर 3,890 नई मौतें हुईं हैं. राहत की बात यह भी है कि सक्र‍िय मरीजों का आंकड़ा भी 37 लाख से नीचे हो गया है. एक और अच्‍छी बात यह है कि शनिवार को जहां COVID19 के नए 3,26,098 आए हैं , जबकि इसके मुकाबले में ठीक होने वाले मरीजों की संख्‍या 3,53,299 हो गई है. Also Read - Virat Kohli-Anushka Sharma ने फैंस की मदद से जुटाए 11 करोड़ रुपये

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार, देश में अभी 36,73,802 सक्रिय मरीज हैं वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में कोरोना संक्रमण की महामारी और वैक्‍सीनेशन को लेकर उच्‍च स्‍तरीय बैठक करेंगे. Also Read - शोधकर्ताओं ने दी चेतावनी, बच्चों में ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं Covid 19 के परिणाम

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के द्वारा सुबह 8 बजे जारी अपडेट के मुताबिक, भारत में COVID19 के 3,26,098 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,43,72,907 हो गई है. 3,890 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 2,66,207 हो गई है. 3,53,299 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,04,32,898 हुई. देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 36,73,802 है. Also Read - इजराइल से भारत आया केरल की नर्स सौम्या संतोष का शव, हमास के रॉकेट हमले में गई थी जान

देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 11,03,625 वैक्सीन लगाई गईं, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 18,04,57,579 हुआ.

भारत में कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति: 15 May 2011

कुल केस (Total cases): 2,43,72,907

कुल डिस्‍चार्ज (Total discharges) : 2,04,32,898

कुल मौतें ( Death toll) : 2,66,207

कुल सक्रिय मामले ( Active cases): 36,73,802

कुल वैक्‍सीनेशन (Total vaccination): 18,04,57,579

India reports 3,26,098 new #COVID19 cases, 3,53,299 discharges and 3,890 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 2,43,72,907

Total discharges: 2,04,32,898

Death toll: 2,66,207

Active cases: 36,73,802

Total vaccination: 18,04,57,579 pic.twitter.com/qvAExjSPxE

— ANI (@ANI) May 15, 2021