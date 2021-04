IIT Roorkee, COVID19, Latest News: आईआईटी- रुडकी ( IIT Roorkee) में कोरोना वायरस से संक्रमित एक छात्र की क्‍वारंटाइन सेंटरर में मौत हो गई है. यह जानकारी IIT रुड़की के मीडिया सेल प्रभारी ने आज गुरुवार को दी है. यह छात्र एक अन्‍य कोविड पॉजिटिव छात्र के संपर्क में आने के बाद से बीते 11 अप्रैल से IIT रुड़की के कैम्‍पस में बनाए गए क्‍वारंटीन सेंटर में क्‍वारंटीन था. Also Read - Mumbai का यह बड़ा अस्‍पताल COVID19 हॉस्‍प‍िटल में तब्‍दील, यहां गैर कोरोना मरीज नहीं होंगे भर्ती

A student died at quarantine centre set up at IIT Roorkee. He was at the centre from April 11th after coming in primary contact of another student who had tested positive for #COVID19. Cause of death can be ascertained in postmortem: IIT Roorkee media cell incharge#Uttarakhand

— ANI (@ANI) April 15, 2021