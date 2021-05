COVID19 Curfew Extended in Andhra Pradesh till the end of May, Lock Down: आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में आज सोमवार को राज्‍य में लगाए गए कोरोना कर्फ्यू ( COVID19 Curfew) को इस महीने के अंत तक बढ़ा दिया गया है. यह जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी है. सीएमओ ने कहा, आंध्र प्रदेश में लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को इस महीने के अंत तक बढ़ाया जा रहा है. सीएमओ की घोषणा के मुताबिक आंध्र प्रदेश में अब 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन लागू रहेगा. बता दें कि आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बीते 5 मई से 18 मई तक लगाया गया था. Also Read - Viral Video: नहीं जानते हैं 'नागिन डांस' तो भूलकर भी न करें Lockdown का उल्लंघन! वीडियो देख खुद ही समझ जाएंगे माजरा

आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को आगे जारी रखने का फैसला करते हुए इसे 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. Also Read - Haryana Lockdown Extension: हरियाणा में लॉकडाउन बढ़ाया गया, सख्‍ती जारी

आंध प्रदेश में कल आए एक दिन में आए थे कोविड-19 के रिकार्ड 24,171 नए मामले

आंध्र प्रदेश में रविवार को कोविड-19 के रिकार्ड 24,171 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 101 मरीजों की मौत हो गई थी. आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने बुलेटिन जारी कर इस बात की जानकारी दी. एक सप्ताह में यह दूसरा दिन है जब कोरोना वायरस संक्रमण से 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है. बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान 21,101 लोग इस जानलेवा संक्रमण से ठीक भी हुए हैं. राज्य में अब तक 1.79 करोड़ नमूनों की जांच हो चुकी है. जबकि नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,35,491 पहुंच गयी है। कोरोना वायरस संक्रमण की दर बढ़कर आठ प्रतिशत हो गयी है. आंध्र में अब तक 12,15,683 लोग इस जानलेवा वायरस को मात दे चुके हैं जबकि 9,372 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है.

एक्‍ट‍िव मरीजों की संख्या 2,10,436

राज्य में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 2,10,436 है. अनंतपुरामू जिले में कोविड-19 के सबसे अधिक 3,356 नए मामले सामने आए हैं. चित्तूर में 2,885, पूर्वी गोदावरी में 2,876, पश्चिम गोदावरी में 2,426 और विशाखापत्तनम में 2,041 नए मामले सामने आए हैं. अनंतपुरामू में ही कोविड-19 के सर्वाधिक 14 मरीजों की मौत हुई है. विशाखापत्तनम में 11, चित्तूर में 10, पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, कृष्णा और विजयनगरम में नौ-नौ, एसपीएस नेल्लोर में सात, कुरनूल, प्रकाशम और श्रीकाकुलम में छह-छह, पश्चिम गोदावरी में तीन जबकि कडपा जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से दो लोगों की मौत हुई है.