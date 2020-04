नई दिल्लीः देश में कोविड-19 के रोगियों का पता लगाने के लिए जहां जांच में तेजी लाई जा रही है, वहीं राजस्थान सरकार ने चीन की बनी रैपिड एंटीबॉडी रक्त जांच किट से गलत परिणाम आने की बात कही है जिसके बाद आईसीएमआर ने राज्यों को दो दिन तक इस किट का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है. देश में अनेक राज्यों से संक्रमण के नये मामले सामने आने के साथ कुल मामलों की संख्या 20,000 के करीब पहुंच गयी है और मृतक संख्या 600 के पार चली गयी है. भारत में अब तक 19,984 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं जबकि पूरे देश में 640 लोगों की इससे जान जा चुकी है. Also Read - Coronavirus PM Modi Number 1: कोरोनावायरस से लड़ने में पीएम नरेंद्र मोदी नंबर वन, ट्रंप की रेटिंग जान रह जाएंगे हैरान

इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि रोगियों के सही होने की दर सुधरकर 17.5 प्रतिशत हो गयी है और सोमवार को 705 रोगियों का इलाज होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गयी . अब तक 3,870 से ज्यादा मरीजों का इलाज हो चुका है और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है. वहीं देश में अब 15 हजार से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है. Also Read - गृह मंत्रालय ने जारी किया निर्देश, अब लॉकडाउन में मोबाइल रिचार्ज के साथ किताबों की भी दुकानें रहेंगी खुली

50 deaths and 1383 new cases reported in last 24 hours as India’s total number of positive cases stands at 19,984 (including 3870 cured/discharged/migrated and 640 deaths) https://t.co/ZdpSUTPk24 Also Read - Coronavirus: इन राज्यों की सरकारें कराएंगी मीडियाकर्मियों का कोविड-19 परीक्षण

— ANI (@ANI) April 22, 2020