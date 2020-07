तिरुवनंतपुरम: केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के बुधवार को पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा 1038 मामले आए है. इसके बाद कुल मामले 15032 हो गए हैं. वहीं 1.59 लोगों को निगरानी में रखा गया है. मुख्यमंत्री पी विजयन ने यहां पत्रकारों के बताया कि कुल 8,818 मरीजों का इलाज चल रहा है जिनमें से 53 आईसीयू में हैं तथा नौ संक्रमितों को वेंटिलेटर पर रखा गया है. Also Read - N-95 मास्क को लेकर सरकार ने जारी की चेतावनी, कहा- इससे कोरोना का संक्रमण नहीं रुकता

विजयन ने कहा कि 785 लोग पहले से संक्रमित शख्स के संपर्क में आने से संक्रमित हुए जबकि 57 अन्य लोगों को संक्रमण कहां से लगा, इसकी जानकारी नहीं है. उन्होंने बताया कि इनमें से 87 संक्रमित विदेश से और 109 अन्य राज्यों से आए हैं. संक्रमण के कारण इडुक्की में 75 वर्षीय व्यक्ति के दम तोड़ने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 45 हो गई है.

Out of the 226 new cases in Thiruvananthapuram, 190 people contracted the virus through local transmission. The situation is serious & the government is considering whether a complete lockdown should be imposed in the state: Chief Minister Pinarayi Vijayan https://t.co/LLvBOmZIcc

— ANI (@ANI) July 22, 2020