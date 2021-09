COVID19 Update:भारत में कोरोना वायरस संक्रमण लगातार जारी है और आज रविवार को 42,766 नए केस दर्ज किए गए हैं. देश में अभी सक्र‍िय मरीजों की संख्‍या 4,10,048 है. केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के मुताबिक, वर्तमान में रिकवरी रेट 97.42 फीसदी है. देश के सभी राज्‍यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में चल रहे वैक्‍सीनेशन अभियान के तहत अभी तक वैक्‍सीन के 66.89 करोड़ से अधिक डोज उपलब्‍ध कराए गए हैं.Also Read - Coronavirus in Delhi: दिल्ली में कोविड-19 के 55 नए मामले, संक्रमण से किसी मरीज की मौत नहीं

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के मुताबिक, भारत में एक दिन में कोविड-19 के 42,766 नए मामले सामने आने से संक्रमण के मामले बढ़कर 3,29,88,673 हुए, वहीं संक्रमण से 308 मरीजों की मौत से मृतक संख्या बढ़कर 4,40,533 हुई. देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 4,10,048 हो गई है. Also Read - Philippines Lifts Travel Ban: फिलीपीन ने भारत सहित 10 देशों से यात्रा प्रतिबंध हटाया, लेकिन लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले

COVID19 | India reports 42,766 new cases in the last 24 hours, active caseload stands at 4,10,048 ; Recovery Rate currently at 97.42% pic.twitter.com/25mkPzJZJP

पिछले 24 घंटों में भारत में COVID19 के 42,766 नए मामलों सामने आए, वहीं, केरल में कल कोरोना के 29,682 ​​​​पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए थे. राज्य में कल भी 142 लोगों की मौत हुई थी.

Over 66.89 crore vaccine doses provided to States/UTs so far, with more than 1.56 crore doses in the pipeline. More than 4.37Cr vaccine doses are still available with the States/UTs: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/gVKp30xxYK

— ANI (@ANI) September 5, 2021