Corona Virus Latest News: भारत में कोविड-19 के दैनिक नए मामले लगातार पांचवें दिन 60,000 से नीचे रहे . 24 घंटे के अंतराल में 54,366 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमण के कुल मामले शुक्रवार को बढ़कर 77,61,312 हो गए. देश में ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 69 लाख के पार हो गई है. Also Read - कोविड वैक्सीन के लाभार्थियों की पहचान का काम हुआ शुरू, इन्हें मिलेगी सबसे पहले Coronavirus Vaccine

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह आठ बजे अद्यतन किए गए आँकड़ों के अनुसार, एक दिन में कुल 54,366 नए मामले सामने आए, जबकि 690 और मौतें होने से देश में इस महामारी में मरने वालों की संख्या 1,17,306 हो गई. Also Read - Covid 19 Long Term Effects: शोध में हुआ खुलासा, कोरोना से उबर चुके लोगों को दिख रहे हैं ड्रिप्रेशन और थकान जैसे गंभीर लक्षण

With 54,366 new #COVID19 infections, India’s total cases surge to 77,61,312. With 690 new deaths, toll mounts to 1,17,306. Also Read - Viral Video: ना दो गज की दूरी- ना मास्क, साड़ी की दुकान पर भारी भीड़, IPS बोले- यहां तो कोरोना भी घुसने से डरेगा...

Total active cases are 6,95,509 after a decrease of 20,303 in last 24 hrs

Total cured cases are 69,48,497 with 73,979 new discharges in last 24 hrs pic.twitter.com/YD74KV32uJ

— ANI (@ANI) October 23, 2020