Coronavirus Update: कोविड के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच आई अच्छी खबर, 10 दिन बाद कम होने लगेंगे केस

भारत में एंडेमिक स्टेज की ओर बढ़ रहा है कोविड, अगले 10-12 दिनों तक मामले बढ़ सकते हैं और उसके बाद कम हो सकते हैं. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, भले ही कोविड मामले बढ़ रहे हों, अस्पताल में भर्ती होने की दर कम है. Omicron के सब-वैरिएंट XBB.1.16 के कारण अभी यह उछाल.