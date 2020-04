नई दिल्‍ली: कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही दिल्‍ली में 20 हॉटस्‍पॉट की पहचान करने के बाद यहां किसी के भी आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. सदर इलाके में भी कुछ पॉजिटिव केस सामने आए हैं इसलिए इस इलाके को सील कर दिया गया. वहीं दिल्‍ली सरकार ने राजधानी में मास्‍क अनिवार्य किया जाएगा. Also Read - #MainBhiCOVIDWarrior : विराट, सचिन, युवी सहित ये स्‍टार क्रिकेटर हैं कोरोना वॉरियर्स

मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार शाम को 7 बजे अपनी कैबिनेट की मीटिंग ली. इसके बाद उन्‍होंने कहा कि ठोस तरीके से कोरोना वायरस के संक्रमण को मास्‍क रोक सकते हैं, इसलिए यह तय किया गया है फेशियल मास्‍क हर किसी के लिए जो भी घर से कदम बाहर रखता है, उसके अनिवार्य होगा.

डिप्‍टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि सदर इलाके में कुछ पॉजिटिव केस सामने आए हैं, इसलिए इलाके को सील कर दिया गया है. दिल्‍ली में कुछ 20 हॉटस्‍पॉट चिन्‍हित किए गए हैं. इन इलाकों में कोई भी न तो जा सकेगा और न ही बाहर आ सकेगा. बाहर कदम रखने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना पड़ेेेेगा.

इसका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

Wearing of facial masks can reduce the spread of #Coronavirus substantially. Therefore, it has been decided that facial masks will be compulsory for anyone stepping out of their house. Cloth mask shall be eligible too: Delhi CM Arvind Kejriwal. (File pic) pic.twitter.com/3TeoeU76wW

