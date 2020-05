नई दिल्‍ली: विश्‍वव्‍यापी भयावह कोरोना वायरस संक्रमण से पश्‍च‍िम बंगाल में बुधवार को 142 नए मामले सामने आए हैं. राज्‍य में कोविड19 से संक्रमितों की संख्‍या बढ़कर 3103 हो गई है. पश्‍च‍िम बंगाल में कोरोना से मरने वालों लोगों की संख्‍या 181 हो गई है. राज्‍य में डिस्‍चार्ज रेट 36.60 फीसदी है. Also Read - 25 मई से शुरू होंगी घरेलू उड़ानें, सभी एयरलाइंस कंपनियां और एयरपोर्ट्स तैयार रहें

स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने कहा कि पश्‍च‍िम बंगाल में आज कोविड-19 के 142 केस दर्ज किए गए हैं. राज्‍य में कुल संक्रमित मामलों की संख्‍या अब 30103 हो गई है, जिसमें 181 मरीजों की मौतें हुई हैं. 72 मौतों ऐसे लोगों की हुई हैं, जो पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रस्‍त थे. Also Read - प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में आकर सीखें कि किस तरह से श्रमिकों की मदद की जाती है: सीएम शिवराज

राज्‍य में एक्‍ट‍िव मरीजों की संख्‍या- 1714

संक्रमित मरीज ठीके होने के बाद डिस्‍चार्ज हुए- 1136 Also Read - Maharashtra: कोरोनावायरस से गई जान तो इन कर्मियों के परिवारों को मिलेगा 65 लाख रुपए का मुआवजा

पश्‍च‍िम बंगाल में कोरोना वायरस के संकट के साथ ही चक्रवात ‘अम्फान’ का संकट उठ खड़ा हुआ है. आज इसकी चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई है.

142 new #COVID19 positive cases have been reported in West Bengal today. The total number of cases in the state is now at 3,103, including 181 deaths. 72 deaths also occurred due to comorbidity: West Bengal Health Department pic.twitter.com/dyQauJ1a6w

— ANI (@ANI) May 20, 2020