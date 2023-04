COVID19: दिल्ली में 15 माह में कोरोना की सबसे बड़ी छलांग, 1,396 नए केस, 5 लोगों की मौत, महाराष्ट्र में दो की जान गई, 660 नए मामले

COVID19, DELHI,MAHARASHTRA, NEWS : देश की राजधानी में आज शनिवार को पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना वायरस (Coronavirous) के संक्रमण में 15 महीनों में सबसे बड़ी उछाल देखी गई है. दिल्ली में आज 31.9 प्रतिशत की सकारात्मक दर के साथCOVID-19 के 1,396 मामले दर्ज किए गए, जो 15 महीनों में सबसे अधिक है. राष्ट्रीय राजधानी में पिछले साल 14 जनवरी को सकारात्मकता दर 30.6 प्रतिशत दर्ज की थी. सक्रिय मामलों की संख्या अब बढ़कर 4,631 हो गई है. आज दिल्ली में कोरोना से पांच मौतें भी हुई हैं. वहीं, महाराष्ट्र में आज 660 नए मामले सामने आए और दो मौतें हुईं. सक्रिय मामले 6,047 हैं.

एक अधिकारी ने बताया, दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,396 नए मामले सामने आए हैं और पांच लोगों की मौत हुई है. संक्रमण दर बढ़कर 31.9 प्रतिशत हो गई है.

शहर सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में शनिवार को 31.9 प्रतिशत की सकारात्मक दर के साथ COVID-19 के 1,396मामले दर्ज किए गए, जो 15 महीनों में सबसे अधिक है. शहर ने पिछले साल 14 जनवरी को सकारात्मकता दर 30.6 प्रतिशत दर्ज की थी.

नए मामलों के साथ दिल्ली का COVID-19 टैली 20,21,593 पर चढ़ गया. स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में कहा गया है कि पांच ताजा मौतों से मरने वालों की संख्या 26,560 हो गई है. नवीनतम घातक घटनाओं में से, COVID-19 एक मामले में मृत्यु का प्राथमिक कारण था, जबकि अन्य चार में यह आकस्मिक था. बुलेटिन के मुताबिक, ताजा मामले पिछले दिन किए गए 4,376 परीक्षणों में से सामने आए.

शुक्रवार को विभाग ने बुलेटिन जारी नहीं किया. दिल्ली ने गुरुवार को 27.77 प्रतिशत की सकारात्मकता दर के साथ 1,527 COVID-19 मामले दर्ज किए और दो मौतें हुईं. राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 मामलों की दैनिक संख्या बुधवार को सात महीने से अधिक समय में पहली बार 1,000 को पार कर गई, जबकि सकारात्मकता दर 23.8 प्रतिशत थी.