COVID19 Update: भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 33,376 नए मामले आए, 32,198 रिकवरी हुई और 308 लोगों की कोरोना से मौत हुई है. जबकि, केरल में कल शुक्रवार को 25,010 नए मामले दर्ज किए गए और 177 मौतें हुईं. देश में अब भी कोविड-19 के 3,91,516 लोगों का इलाज चल रहा है.Also Read - England vs India, 5th Test: मुकाबला रद्द होने से ECB को तगड़ा नुकसान, खुद लंकाशायर सीईओ ने कही ये बात

India reports 33,376 new #COVID19 cases, 32,198 recoveries and 308 deaths in last 24 hours, as per Health Ministry.

Total cases: 3,32,08,330

Active cases: 3,91,516

Total recoveries: 3,23,74,497

Death toll: 4,42,317

Total vaccination: 73,05,89,688 (65,27,175 in last 24 hours) pic.twitter.com/ESmk1Q9BMN

