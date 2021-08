COVID-19 Update, India: भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी जारी है, इस बीच आज शनिवार को सुबह कोरोना वायरस (Coronavirus) के 38,667 नए मामले आए हैं. ये मामले पिछले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं. केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के मुताबिक, देश में COVID19 संक्रमण की साप्‍ताहिक दर 2.05 फीसदी है. आज कोरोना वायरस के 38,667 नए मामले आने के साथ ही संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3,21,56,493 हो गया है. कोरोना महामारी पर रोक लगाने के लिए जारी वैक्‍सीनेशन अभियान में कल तक 53.61 करोड़ वैक्‍सीन लगाई जा चुकी हैं.Also Read - कोविड आपात प्रतिक्रिया पैकेज के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 14744.99 करोड़ रुपये मंजूर

India reports 38,667 new #COVID19 cases and 35,743 recoveries in the last 24 hrs, as per Union Health Ministry.

Total recoveries: 3,13,38,088

Active cases: 3,87,673

Weekly positivity rate: 2.05%

Total vaccination: 53.61 crores pic.twitter.com/vdJvfzMNYA

— ANI (@ANI) August 14, 2021